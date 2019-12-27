26 декабря 2019

В России многократно выросло количество персональных данных, слитых в сеть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакер, взлом, хакерство, компьютерная грамотность, злодей, компьютер
Количество «утекших» в сеть данных в России достигло 170 миллионовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

За год в России из-за утечек информации в сеть утекло в шесть раз больше персональных данных, чем в 2018 году. Такие данные предоставили аналитики компании Infowatch.

«Количество скомпрометированных записей персональных данных выросло примерно в шесть раз, составив порядка 170 млн», — сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков. При этом количество выявленных утечек из коммерческих и государственных компаний в России увеличилось на 40%.

Во всем мире количество аналогичных инцидентов выросло лишь на 10%. Всего за год в сеть утекло 14 млрд персональных данных и платежных сведений, что вдвое выше прошлогодних показателей.

При этом, по данным издания, в российской банковской сфере количество утечек составило около одного миллиона, то есть меньше 1% от общего количества. «Такой показатель обусловлен тем, что российские банки способны обеспечить высокую степень информационной безопасности», — отмечает издание.

Уточняется, что за большую часть утечек информации (70%) отвечают рядовые сотрудники организаций. При этом доля хакерских преступлений в России не достигает даже 20%.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Технологии
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...