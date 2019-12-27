В России многократно выросло количество персональных данных, слитых в сеть

За год в России из-за утечек информации в сеть утекло в шесть раз больше персональных данных, чем в 2018 году. Такие данные предоставили аналитики компании Infowatch.
«Количество скомпрометированных записей персональных данных выросло примерно в шесть раз, составив порядка 170 млн», — сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков. При этом количество выявленных утечек из коммерческих и государственных компаний в России увеличилось на 40%.
Во всем мире количество аналогичных инцидентов выросло лишь на 10%. Всего за год в сеть утекло 14 млрд персональных данных и платежных сведений, что вдвое выше прошлогодних показателей.
При этом, по данным издания, в российской банковской сфере количество утечек составило около одного миллиона, то есть меньше 1% от общего количества. «Такой показатель обусловлен тем, что российские банки способны обеспечить высокую степень информационной безопасности», — отмечает издание.
Уточняется, что за большую часть утечек информации (70%) отвечают рядовые сотрудники организаций. При этом доля хакерских преступлений в России не достигает даже 20%.