Росстат спрогнозировал стремительное сокращение числа россиян

За 16 лет продолжительность жизни увеличится на 5,5 лет, а также повысится рождаемость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К 2036 году году население России сократится на несколько миллионов, однако продолжительность жизни увеличится. Таким прогнозом поделился Росстат.

«Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Таким образом, за 16 лет россиян станет почти на четыре миллиона меньше. По оценке ведомства, к 2036 году в России будут проживать более 67 млн мужчин и 75 млн женщин.

В свою очередь, продолжительность жизни за 16 лет значительно увеличится. Если в 2020 году россияне будут жить 73,42 года, то в 2036 году — 79,1 года. Помимо этого, эксперт предсказывают и повышение коэффициента рождаемости с 1,503 до 1,579.