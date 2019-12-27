Ксения Собчак написала актрисе, чтобы договориться об интервью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала свою последнюю переписку с актрисой и художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек, которая скончалась в возрасте 86 лет. Скриншот беседы она опубликовала в своем telegram-канале.

«Не знаю даже почему я позвонила и договорилась на большое интервью в новом сезоне. А сейчас думаю — да вот просто бы обнять и все», — написала она. Согласно скриншоту, Собчак 27 ноября спросила артистку, может ли позвонить ей. Волчек ответила ей на следующий день, что журналистка может ей звонить в любое время.

О смерти Волчек стало известно 26 декабря. Она скончалась в одной из московских больниц от воспаления легких. Президент России Владимир Путин поддерживал с артисткой хорошие отношения. Он выразил соболезнования родным и близким актрисы, передает «Национальная служба новостей». Прощание с Волчек назначено на 29 декабря. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище в Хамовниках.