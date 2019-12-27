Минтруд объявил о росте пенсий в России

Неработающим пенсионерам в 2019 году проиндексировали пенсии на 7,05%. В итоге ежемесячная выплата выросла в среднем на тысячу рублей, сообщают в Минтруде.
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц», — цитирцет сообщение министерства
В министерстве пояснили, что с 1 апреля текущего года на 2% были проиндексированы социальные пенсии. Также в августе был произведен перерасчет страховых пенсий по старости работающих пенсионеров.
В новом году страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6%. Следующая индексация запланирована на 1 апреля после того, как Росстат определит темпы роста прожиточного минимума пенсионера за 2019 год.