Минтруд объявил о росте пенсий в России

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Российские пенсионеры получат прибавкуФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неработающим пенсионерам в 2019 году проиндексировали пенсии на 7,05%. В итоге ежемесячная выплата выросла в среднем на тысячу рублей, сообщают в Минтруде.

«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц», — цитирцет сообщение министерства RNS. Отмечается, что теперь средняя пенсия в России составляет 15,5 тысяч рублей.

В министерстве пояснили, что с 1 апреля текущего года на 2% были проиндексированы социальные пенсии. Также в августе был произведен перерасчет страховых пенсий по старости работающих пенсионеров.

В новом году страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6%. Следующая индексация запланирована на 1 апреля после того, как Росстат определит темпы роста прожиточного минимума пенсионера за 2019 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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