Подросток делал взрывное устройство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В столице Урала девятикласснику — учащемуся одной из гимназий оторвало в руку в тот момент, когда юноша готовил дома взрывное устройство. Во время сборки что-то пошло не так и произошел взрыв. С тяжелой травмой и ожогами лица подростка госпитализировали.

«В школе, со слов учителя химии, никакие опыты ему не задавали, одноклассники отзываются о нем как о спокойном и милом парне, — сообщает паблик „Лампа“ во „ВКонтакте“. — Денис любит военную тематику и тренируется в стрельбе. На месте взрыва полицейские обнаружили несколько банок с химическими реактивами и изъяли их на исследование».

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что ученик элитной гимназии №9 Екатеринбурга, в которой учатся дети многих уральских VIP, заявил о том, что готовится устроить в школе «колумбайн» (массовый расстрел). Администрация гимназии среагировала оперативно, и уже через несколько минут в школе были силовики, которые тут же вычислили подростка. Сейчас с ним работает полиция.

Одноклассника называют парня спокойным и «милым» Фото: соцсети