Тюменский омбудсмен рассказала, почему на Урале закрылись тысячи компаний

Лариса Невидайло считает, что налог на вмененный доход нужно сохранить еще на три года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло назвала одну из причин закрытия порядка десяти тысяч компаний в УрФО в 2019 году. Ею стала грядущая в 2021 году отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Об этом она рассказала в ходе встречи с тюменскими журналистами. Уполномоченная по правам предпринимателей планирует лоббировать продление действия налога еще на три года.

«Мы просим дать предпринимателям отсрочку до 2024 года, когда в стране будет завершен переход на маркировку всех товаров», — объяснила свою позицию бизнес-омбудсмен. И отметила, что информация об отмене ЕНВД — специального налогового режима, при котором государство само определяет примерный объем дохода предпринимателя — сыграла негативную роль для малого и среднего бизнеса. На окружном прокурорском совещании в Екатеринбурге была озвучена информация о закрытии в 2019 году порядка десяти тысяч предприятий в УрФО. Исключением стала Тюменская область, где за год открылось около ста компаний.

Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал отмену ЕНВД и назвал его «самым непрозрачным из оставшихся налоговых режимов». Лариса Невидайло отметила, что бизнесмены в регионе не скрывают с его помощью какие-то доходы. «В Москве считают, что бизнесмены, работающие на ЕНВД, уходят от налогов и в результате ездят на „Майбахах“. Может, в столице так и есть, но я езжу по муниципальным образованиям, по глубинкам. И для провинции это нормальный, удобный налог, который можно спокойно просчитать. У нас никто доходов не скрывает», — подчеркнула она.