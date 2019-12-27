Челябинскому губернатору предложили стать замом у своего же заместителя

Алексею Текслеру предложили пост не по статусу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России», тюменский депутат Госдумы Иван Квитка на совещании в Челябинске 27 декабря предложил сделать руководителем областного предвыборного штаба вице-губернатора Анатолия Векшина. А одним из его замов назначить главу региона Алексея Текслера, сообщил «URA.RU» один из участников на условиях анонимности.

«Квитка решил стать куратором всей выборной кампании. Формально штаб должен возглавить Векшин. Текслеру он почему-то отвел второстепенную роль заместителя. Наравне с [лидером реготделения партии, спикером ЗСО] Владимиром Мякушем и главным федеральным инспектором по области, который еще не назначен», — недоумевает собеседник.

По словам другого инсайдера, целью Квитки с большой вероятностью является усиление его собственной персоны и команды Мякуша — в штаб вошли все заместители председателя ЗСО и всего два вице-губернатора. Из последних Векшин формально возглавляет штаб, но его курирует Квитка. Второго вице-губернатора Станислава Мошарова открыто называют креатурой Мякуша.

Следующее заседание пройдет через месяц. На нем уже будет обсуждаться конкретика.

Квитка отказался от комментариев. Пресс-секретарь челябинского отделения ЕР Ольга Мельчакова заявила, что не комментирует совещание. Мякуш обещал перезвонить и дать комментарий позднее. Руководитель регионального исполкома партии Денис Моисеев воздержался от комментариев.

Квитка — куратор выборов в райсоветы Челябинска 2019 года. Он создал несколько штабов. Из политсовета исключил сенатора, магнитогорца Олега Цепкина, которого называли возможным преемником Мякуша, что создало напряжение с экс-главой региона Борисом Дубровским.