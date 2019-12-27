Стало известно настоящее имя Галины Волчек

Настоящее отчество художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек — Беровна, хотя большинство поклонников артистки знают ее как Галину Борисовну. Как рассказала Волчек незадолго до своей смерти, она никогда не отрекалась от своего еврейского происхождения и поменяла отчество только из-за того, что ее отец сменил имя.
«Папа своего еврейства никогда не скрывал, носил имя Бер Израилевич», — цитирует «Дни.ру» Галину Волчек. По словам артистки, свою государственную премию в области литературы, искусства и архитектуры за спектакль «Обыкновенная история» в 1967 году она получала как Галина Беровна. После этого ее отец поменял имя, и Галина Волчек приняла решение поменять отчество.
Народная артистка СССР скончалась 26 декабря в больнице от отеков мозга и легких на 87-м году жизни, напоминает телеканал 360. Артистка будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Президент РФ Владимир Путин заявил, что всегда восхищался талантом Волчек, а также выразил соболезнования в связи с ее кончиной, пишет RT.