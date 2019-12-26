Курганский суд пошел навстречу фигуранту громкого дела за содействие следствию

Евгения Рябцева поместили под домашний арест на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд учел сотрудничество со следствием экс-начальника производственно-технического отдела ООО «Мультипласт» Евгения Рябцева, и он помещен под домашний арест. Еще двух фигурантов дела о хищении десятков миллионов рублей при строительстве в Курганской области объектов на федеральные средства оправили в СИЗО до 23 февраля, сообщает корреспондент «URA.RU».

Евгений Рябцев вину в предъявляемых преступлениях по ч. 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) не признал, но сообщил ценные следствию сведения. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Иван Шумский (слева) со своим адвокатом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

А вот экс-директор ООО «Мультипласт» Иван Шумский отправился в СИЗО — так же, как и бывший замглавы Шадринского района Вячеслав Рознин. Их поместили под стражу на два месяца. В ходе заседания было заявлено, что 40 млн рублей, которые следствие считает украденными, не были найдены.

Подозреваемых задержали накануне после обысков. Речь идет о похищении федеральных средств, которые были выделены по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Одним из фигурантов стал бывший глава Кетовского района Александр Носков. Также под подозрение может попасть экс-замгубернатора Сергей Пугин, который курировал проект в правительстве.