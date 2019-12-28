27 декабря 2019

В Казахстане раскрыли вероятные версии крушения самолета в Алма-Ате

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, пассажирский самолет, ночь, самолет, кабина пилота, авиаперевозки
На борту самолета находилось 98 человекФото: Анна Майорова © URA.RU

Следствие обозначило три основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе местного МВД.

В рамках расследования в качестве причины авиакатастрофы рассматривают неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность судна и ошибку пилотирования. «Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы», — приводит слова главы ведомства ЕрланаТургумбаева РЕН ТВ.

Также стало известно, что «черные ящики» с самолета будут переданы в Москву для расшифровки. Бортовые самописцы уже извлечены, их должны переправить вечером 29 декабря, пишет РИА «Новости».

Авиакатастрофа произошла утром 27 декабря. В самолете, выполнявший рейс Алма-Ата—Нурсултан, находилось 98 человек, включая членов экипажа. Погибли 12 человек, 49 пострадали, пишет RT. В Казахстане временно приостановлены полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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