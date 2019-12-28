В Казахстане раскрыли вероятные версии крушения самолета в Алма-Ате

Следствие обозначило три основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе местного МВД.
В рамках расследования в качестве причины авиакатастрофы рассматривают неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность судна и ошибку пилотирования. «Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы», — приводит слова главы ведомства ЕрланаТургумбаева РЕН ТВ.
Также стало известно, что «черные ящики» с самолета будут переданы в Москву для расшифровки. Бортовые самописцы уже извлечены, их должны переправить вечером 29 декабря, пишет РИА «Новости».
Авиакатастрофа произошла утром 27 декабря. В самолете, выполнявший рейс Алма-Ата—Нурсултан, находилось 98 человек, включая членов экипажа. Погибли 12 человек, 49 пострадали, пишет RT. В Казахстане временно приостановлены полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air, напоминает агентство Nation News.