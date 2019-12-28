Лера Кудрявцева показала свой лопнувший грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению лопнувшего импланта. Фотографией бывшего содержимого груди она поделилась в своем instagram-аккаунте.
«Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту „чудесную“ картинку, не для запугивания ради, а для понимания так сказать „катастрофы“», — написала Кудрявцева. По ее словам, гель из импланта вытекал долго и пропитывал все ткани, которые вычищали 4 часа. Телеведущая выразила благодарность подписчикам за поддержку и призвала более внимательно следить за состоянием своих имплантатов. Пластическим хирургам Кудрявцева посоветовала не замалчивать информацию о рисках связанных с подобными операциями.
Ранее телеведущая сообщила корреспонденту агентства Nation News, что после операции чувствует себя хорошо.