Губернатор Югры Наталья Комарова 29 декабря в Ханты-Мансийске проведет встречу с генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
«Во встрече также примут участие заместители главы региона Геннадий Бухтин, Алексей Забозлаев. Заявленные темы — итоги деятельности компании в 2019 году, планы на 2020 год», — сообщили в депсвязей. Там также добавили, что во время разговора будет подписано дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между окружным правительством и нефтяной компанией. Его размер составит больше 4,5 миллиардов рублей.
Самые большие затраты нефтяники понесут на работе Дворца искусств «Нефтяник — это 1,2 млрд рублей, а также центра политехнического обучения — 660 млн рублей. В списке также ремонт спортцентров, общежитий, гостиниц, баз отдыха по всему региону — все эти объекты принадлежат структурным подразделениям «Сургутнефтегаза».
Ранее «URA.RU» уже сообщало о встрече главы региона с первым вице-президентом Роснефти Эриком Морисом Лироном, где также обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества.