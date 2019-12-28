В Пермском минздраве назвали оригинальный способ заглушить протесты врачей

Замминистра здравоохранения Прикамья Михаил Суханов рекомендовал медикам пить шампанское с главными врачами для решения спорных вопросов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Скандалы с оптимизацией и увольнениями в больницах Пермского края

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Суханов заявил, что для решения конфликтов внутри коллективов медикам нужно пить с главными врачами. Об этом он сказал на встрече с экс-заведующей отделением новорожденных ГКБ №6 Ириной Петровой на площадке пермского ОНФ.

«Если бы вы изначально пришли в ОНФ, написали президенту, в минздрав, написали бы своему депутату, то, может быть, мы и разобрались полюбовно. В конце концов, сходили бы с главным врачом, отметили какой-нибудь праздник, выпили по бокалу шампанского и договорились», — сказал Суханов (полная запись встречи есть в распоряжении «URA.RU»). Он заявил, что после вступления в медпрофсоюз «Альянс врачей» Петровой, последняя лишилась должности и разругалась с главврачом Игорем Гневашевым, а в больнице сократили коечный фонд.

Суханов во время встречи неоднократно предлагал Петровой дистанцироваться от «Альянса врачей», заявляя, что они ничего не делают, а только решают свои политические задачи. Петрова сообщила, что готова это сделать, но только если ее восстановят в должности, а в родильном отделении вновь увеличат коечный фонд и, соответственно, штат врачей. «Сначала Суханов [на первых встречах] помогал, то сейчас я поняла, что это одна шайка-лейка. Плохой и хороший начальник. Хотят уладить конфликт, но конфликт ничем не улаживается», — сказала «URA.RU» Петрова.

«URA.RU» направило запрос в пресс-службу пермского минздрава с просьбой прокомментировать данную информацию.

В октябре врачи больницы №6 угрожали увольнением из-за переработок и низких зарплат. Они также выступили в поддержку снятой с должности завотделением новорожденных Ирины Петровой, которая высказывала недовольство работой руководства больницы.