Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии для россиян

«Срок дожития» в России увеличат на полгода
В России ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, увеличится на полгода в 2020 году. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
«Путин подписал закон, предусматривающий увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 6 месяцев», — сообщает
Ранее в России продлили заморозку накопительной пенсии до 2023 года. С 2014 года отчисления россиян в накопительную часть идут на выплаты нынешним пенсионерам, а не формируют накопления граждан.