Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии для россиян

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Ремонт кровли и фасада на Площади Революции 1 и Ленина 61. Челябинск, кошелек, пенсия
«Срок дожития» в России увеличат на полгодаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, увеличится на полгода в 2020 году. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

«Путин подписал закон, предусматривающий увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 6 месяцев», — сообщает RNS. Так называемый срок дожития, в течение которого россиянин в среднем получает пенсию, в 2020 году составит 258 месяцев (21,5 года). Таким образом, ежемесячные выплаты накопительной пенсии снизятся.

Ранее в России продлили заморозку накопительной пенсии до 2023 года. С 2014 года отчисления россиян в накопительную часть идут на выплаты нынешним пенсионерам, а не формируют накопления граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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