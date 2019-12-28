В «Битве экстрасенсов» победил участник, не узнавший Волочкову

На одном из испытаний Дмитрий Матвеев разгневал Анастасию Волочкову, не узнав ее Фото: Личная страница Анастасии Волочковой в Instagram

В 20-м сезоне «Битвы экстрасенсов» одержал победу 22-летний чернокнижник из Тольятти Дмитрий Матвеев. Молодой человек получил 33,5% голосов.

Второе место с разрывом в один процент заняла грузинская ясновидящая Мариам Циминтия (32,5%), третье место досталось Вилме Генрих (18,5%) и четвертое место отошло потомственной ведьме Ирине Игнатенко (15,5%).

«Я поверит не мог. Я только мечтал. И реальность оказалась ярче, чем мои фантазии. Надо искренне верить своей мечте. Я поверил в свою, и она сбылась, несмотря ни на что», — заявил Матвеев после получения награды.

При этом история участия в «Битве экстрасенсов» у победителя юбилейного выпуска была не самой простой. Изначально маг пытался попасть в 19-й сезон мистического проекта, но не прошел испытания. Провалил и проверку для поступления в «Школу экстрасенсов». Но в 20-й сезон программы пришел уже полностью подготовленным.

В роду у Матвеева были предки с экстрасенсорными способностями: бабушка целительница и прадед чернокнижник. Но даже во время юбилейного сезона «Битвы экстрасенсов» молодой маг становился претендентом на вылет, но прошел испытание от ведущего Марата Башарова.

А однажды Матвеев чуть не довел балерину Анастасию Волочкову до истерики из-за того, что не узнал ее. Причем в повязке он смог описать ее до мельчайших деталей. Но, когда увидел артистку воочию, заявил, что ее внешность ему незнакома. Такой поворот очень расстроил Волочкову, после чего она долго не могла прийти в себя.