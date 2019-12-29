28 декабря 2019

Россия с рекордным счетом разгромила Канаду в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

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Открытая лицензия 09.06.2015. Хоккей., шайба, хоккей, ifqf
Победа 6:0 стала крупнейшей для России в противостоянии с канадцамиФото: Pixabay

Молодежная сборная России по хоккею разгромила сверстников из Канады со счетом 6:0. В рамках противостояния команд на молодежных первенствах россияне никогда раньше не обыгрывали канадцев с таким крупным счетом.

Матч прошел в чешском городе Острава. Голами в составе российской команды отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

Игра стала второй для обеих команд на групповом этапе. В первом матче на турнире сборная России уступила Чехии со счетом 3:4, а Канада одержала победу над американцами 6:4.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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