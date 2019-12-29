Россия с рекордным счетом разгромила Канаду в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Победа 6:0 стала крупнейшей для России в противостоянии с канадцами Фото: Pixabay

Молодежная сборная России по хоккею разгромила сверстников из Канады со счетом 6:0. В рамках противостояния команд на молодежных первенствах россияне никогда раньше не обыгрывали канадцев с таким крупным счетом.

Матч прошел в чешском городе Острава. Голами в составе российской команды отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

Игра стала второй для обеих команд на групповом этапе. В первом матче на турнире сборная России уступила Чехии со счетом 3:4, а Канада одержала победу над американцами 6:4.