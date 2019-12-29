Дети в России стали чаще болеть

Общая заболеваемость детей выросла на 19% с 2000 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Общая заболеваемость детей до 14 лет в России выросла на 19% с 2000 года. Такие данные сообщаются в исследовании Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) организации и информатизации здравоохранения.

«За указанный период общая зарегистрированная заболеваемость среди детей от 0 до 14 лет увеличилась с 1853,3 до 2204,9 случая на 1 тыс. детей такого возраста», — пишет RT со ссылкой на документ. По словам врача-педиатра Кирилла Калистратова, в некоторых случаях рост заболеваемости может быть связан с улучшением качества диагностики, которая позволяет определить некоторые болезни на разных этапах.

По данным ЦНИИ, за исследуемый период в 2,7 раза увеличилось число детей с ожирением. В два раза выросло количество пациентов с сахарным диабетом. Специалисты отметили, что церебральным параличом стали болеть в 1,5 раза чаще.

Также в исследовании указывается, что часть заболеваний стали встречаться у детей реже. Так, на 66,7% сократилась заболеваемость хроническими ревматическими болезнями сердца (на 66,7%) и язвами желудка и двенадцатиперстной кишки (на 57,1%).

Ранее эксперты заявили, что профилактику заболеваемости ВИЧ нужно начинать еще в школьном возрасте. По статистике Минздрава, около 83% случаев ВИЧ у детей выявляются еще на ранней стадии, напоминает агентство Nation News.