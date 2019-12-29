Россиянам напомнили, как вернуть деньги за билеты на новогодние праздники

Полную стоимость можно получить при возврате билета не менее чем за 10 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Роспотребнадзор напомнил правила возврата стоимости билета на развлекательные мероприятия. Порядок действий опубликован на официальном сайте ведомства.

Если билет вернули не позднее, чем за 10 дней до начала мероприятия, то посетитель имеет право на возврат 100% стоимости, пишет RNS . При возврате билета в срок от пяти до десяти дней до начала организатор может вернуть не менее 50% от стоимости. Также посетитель может рассчитывать на возврат 30% от стоимости, если сдаст билет не позднее, чем за три дня до мероприятия.

Как отметили в ведомстве, если организаторы отменяют или переносят мероприятие, то посетитель может потребовать вернуть полную стоимость билета. «Потребители в этом случае могут также требовать возмещения убытков», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке билета. В первую очередь перед покупкой нужно понять, является ли продавец представителем организации или официальным посредником. Также нужно сверить цену билета с данными на сайте организации.