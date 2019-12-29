Для калужского губернатора осталось загадкой, как Ельцин сумел разглядеть Путина

Однако Артамонов сразу понял, что Путин справится Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов до сих удивлен, как Борис Ельцин смог разглядеть во Владимире Путине задатки будущего главы государства. Своим мнением Артамонов поделился в интервью РИА «Новости» в рамках проекта, который готовится к 20-летию нахождения Путина у власти.

«Не было людей, которых можно было бы Ельцину противопоставить», — пояснил Артамонов. При этом он подчеркнул, что у него сразу возникла уверенность в том, что Путин справится с ролью президента. И чем больше Артамонов узнавал нынешнего главу государства, тем крепче становилась эта уверенность.

По мнению Артамонова, именно при Ельцине появились люди, потенциально готовые принять власть.

Ранее о разнице между первым и вторым президентами России высказался экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. По его словам, Ельцин всегда был сухим и закрытым, а Путин гораздо более эмоциональный человек, с которым можно говорить на любую тему.