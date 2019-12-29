На Урале в горах пропали туристы. На поиски подняли вертолет. ФОТО

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Пермских туристов ищут свердловские спасателиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

На границе Свердловской области и Пермского края ведутся поиски двух потерявшихся туристов. Накануне они отправились на снегоходах с туристической базы, расположенной в 110 км от Карпинска, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В Карпинском городском округе ведутся поиски двух туристов, которые вчера на снегоходах выдвинулись с туристической базы „Звезда“», — говорится в сообщении ведомства. Туристы выехали в направлении горного хребта Кваркуш Пермского края.

На поиски незарегистрированной группы отправились шесть спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда. Также из Екатеринбурга вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с пятью спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.

На поиски туристов вылетел спасательный вертолет Ми-8
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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