Пермских туристов ищут свердловские спасатели Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

На границе Свердловской области и Пермского края ведутся поиски двух потерявшихся туристов. Накануне они отправились на снегоходах с туристической базы, расположенной в 110 км от Карпинска, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В Карпинском городском округе ведутся поиски двух туристов, которые вчера на снегоходах выдвинулись с туристической базы „Звезда“», — говорится в сообщении ведомства. Туристы выехали в направлении горного хребта Кваркуш Пермского края.

На поиски незарегистрированной группы отправились шесть спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда. Также из Екатеринбурга вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с пятью спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.