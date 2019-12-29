В Екатеринбурге почти год готовили к приватизации МУП «Спецавтобаза», однако от этой идеи в итоге отказались Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП) будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года. Кроме того, запрещается создание новых унитарных предприятий. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Это означает запрет на создание новых государственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП) на конкурентных товарных рынках. Исключением станут случаи, когда создание ГУП и МУП предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства, а также необходимо для работы Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии, МВД, СВР и других федеральных ведомств. Также закон не распространяется на районы Крайнего Севера и на приравненные к ним местности.

Регионы получат право создать или сохранить унитарные предприятия по разрешению правительства России для устранения последствий чрезвычайных ситуаций или же это необходимо для недопущения угрозы жизнедеятельности региона.

Предприятия, которые не попадают в список исключений и не будут реорганизованы или ликвидированы до 2025 года, будут закрыты в судебном порядке по иску Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В Екатеринбурге почти год к приватизации готовили МУП «Водоканал», МУП «Гортранс» и МУП «Спецавтобаза». Предполагалось, что это облегчит заключение договоров концессии с крупными инвесторами, готовыми профинансировать важные проекты. Однако в ноябре мэр города Александр Высокинский отказался от этой идеи. Депутатский корпус настоял на том, чтобы провести аудит деятельности этих предприятий и разобраться, что происходит с их прибылью. Теперь работу по приватизации этих предприятий городу придется возобновить.