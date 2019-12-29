Экс-депутат Максакова грубо ответила оскандалившейся из-за пенсий Журовой

Светлана Журова считает, что Марию Максакову в России закидают помидорами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известная певица, бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова, проживающая на Украине, ответила на слова своей бывшей коллеги по думе и олимпийской чемпионки Светланы Журовой. Спортсменка заявляла, что Максакову еще не скоро простят на родине и закидают помидорами, если она вернется в Россию.

«Мне смешно слышать о помидорах от тех, кто утонул в баночках мочи с мельдонием», — рассказала певица в интервью «Московскому комсомольцу». При этом Максакова не против, чтобы Журова посещала ее концерты в Европе и США и не исключила, что все ее помидоры могут сгнить еще на пороге визового центра. Певица отметила, что заявления ее бывшей коллеги вызвали у нее только смех.

Экс-депутат Госдумы подчеркнула, что все, что она когда-либо говорила о России — правда. «Если о чем-то и говорила, то только о том, что имело место быть — с фактами, ситуациями, именами, причинами и следствиями», — сказала Максакова.

Певица заявляла, что готова выступить в России, если взаимоотношения между Москвой и Киевом улучшатся. Максакова уехала на Украину вместе со своим супругом и коллегой Денисом Вороненковым в 2016 году. Бывший депутат мотивировал отъезд политическими причинами, но в Следственном комитете этот шаг сочли попыткой скрыться: Вороненкова заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Он был убит 23 марта 2017 в центре Киева. Максакова после смерти супруга продолжает жить и работать в столице Украины.

Ранее Светлана Журова публично заявила о том, что ее 65-летние знакомые якобы «умоляют о повышении пенсионного возраста», так как готовы работать до тех пор, пока способны приносить пользу обществу.