29 декабря 2019

Россиян могут обязать вносить процент с МРОТ для пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Будущих пенсионеров обяжут делиться деньгами с НПФФото: depositphotos.com
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Пенсионная реформа в России

Минфин намерен обязать россиян платить азнос в размере 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ) в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП). Делать отчисления будущим пенсионерам придется каждые полгода.

В рамках публичного обсуждения концепции законопроекта о ГПП Минфин предложил ввести минимальный взнос 1% от минимального размера оплаты труда, пишет «Коммерсант». Ранее звучали предложения о создании фиксированной суммы для отчисления: 350 или 100 рублей. Кроме того, предлагалось отчислять по 1% от зарплаты сотрудника.

Если исходить из того, что в следующем году МРОТ составит 12 130 рублей, то каждому работающему россиянину нужно будет в течение полугода перечислить в ГПП 679 рублей. При этом средства обязательного пенсионного страхования (ОПС) будут переведены в тот негосударственный пенсионный фонд, где россиянин формирует гарантированный пенсионный продукт.

Между тем в Ассоциации НПФ не исключают, что в случае с переводом денег в негосударственные пенсионные фонды, возможны и случаи мошенничества. Так, например, заинтересованные лица смогут профинансировать обязательный платёж, для того чтобы перевести россиянина в угодный ему НПФ. Это в свою очередь может повлечь за собой глобальный передел рынка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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