Россиян могут обязать вносить процент с МРОТ для пенсии

Минфин намерен обязать россиян платить азнос в размере 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ) в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП). Делать отчисления будущим пенсионерам придется каждые полгода.
В рамках публичного обсуждения концепции законопроекта о ГПП Минфин предложил ввести минимальный взнос 1% от минимального размера оплаты труда, пишет «
Если исходить из того, что в следующем году МРОТ составит 12 130 рублей, то каждому работающему россиянину нужно будет в течение полугода перечислить в ГПП 679 рублей. При этом средства обязательного пенсионного страхования (ОПС) будут переведены в тот негосударственный пенсионный фонд, где россиянин формирует гарантированный пенсионный продукт.
Между тем в Ассоциации НПФ не исключают, что в случае с переводом денег в негосударственные пенсионные фонды, возможны и случаи мошенничества. Так, например, заинтересованные лица смогут профинансировать обязательный платёж, для того чтобы перевести россиянина в угодный ему НПФ. Это в свою очередь может повлечь за собой глобальный передел рынка.