Андрей Симановский анонсировал строительство нового офиса — на 100 тыс кв. м. Фото: пресс-служба компании «Сима-Ленд»

Екатеринбург пережил, пожалуй, один из самых масштабных корпоративов. Он прошел 29 декабря в новом офисе торговой империи «Сима-Ленд» — на площади 15 тысяч квадратных метров собралось несколько тысяч человек. Сотрудников компании развлекали ведущий звезды российской эстрады — Григорий Лепс, Диана Арбенина и группа «Руки Вверх». Среди гостей был также замечен и солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

На праздник в новый офис были приглашены все сотрудники компании Фото: пресс-служба компании «Сима-Ленд»

Новый офис «Сима-Ленда» — один из самых больших в мире, работающих в формате open space на одной плоскости. В самом большом офисном здании мира — Пентагоне (общая площадь 620 тыс. кв. м.) — таких помещений нет. В знаменитом кампусе компании Apple в Кремниевой долине (260 тыс. кв.м разбитых на малые офисы) самое большое открытое помещение на одной плоскости — столовая, но ее площадь составляет примерно 3,5 тысячи кв. м., а подземная парковка — 12,3 тыс. кв. м.

Отделка офиса началась только в середине сентября — на тот момент пространство представляло собой просто большую железо-бетонную коробку. За 3,5 месяца помещение получило свой узнаваемый стиль — традиционный для владельца «Сима-Ленда» Андрея Симановского. Осенью предприниматель в том же эксцентричном отремонтировал родную школу №106 в Екатеринбурге и стал известен на весь мир.

После «корпоратива» в новом офисе разместятся рабочие мечта для нескольких тысяч сотрудников компании — сейчас их более 10 тысяч, а к 2020 году станет порядка 17 тысяч. Впрочем, выступая перед сотрудниками со сцены Андрей Симановский объявил, что компания продолжит расти и «теперь в планах открыть офис, площадью в 100 тысяч кв. м.

Фото: пресс-служба компании «Сима-Ленд»

Фото: пресс-служба компании «Сима-Ленд»

Фото: пресс-служба компании «Сима-Ленд»

Фото: пресс-служба компании «Сима-Ленд»

Фото: пресс-служба компании «Сима-Ленд»

Фото: пресс-служба компании «Сима-Ленд»

Фото: пресс-служба компании «Сима-Ленд»