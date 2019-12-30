Названа возможная причина пожара на ямальском месторождении, в котором погибли двое вахтовиков

Возгорание бензобака грузовика могло стать причиной взрыва на месторождении в ЯНАО, после которого погибли два вахтовика. Такой версией поделись в пресс-службе окружной прокуратуры.
«По предварительным данным органов расследования, причиной произошедшего послужило возгорание и последующий взрыв топливного бака одного из используемых в хозяйственной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении надзорного органа.
После инцидента прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности, природоохранного и трудового законодательства. По факту ЧП возбуждено дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Ранее «URA.RU» сообщало, что в ночь с 27 на 28 декабря на территории нефтегазоконденсатного месторождения произошел пожар, в результате которого два человека погибли, еще один получил ожоги. Инцидентом уже занялись специалисты ямальского управления Следственного комитета.