Фадеев признался, что намеренно брал слабых вокалистов

Максим Фадеев отметил, что так он хотел получить особую благодарность от артистов Фото: http://www.max-fadeev.ru/

Продюсер и основатель лейбла MALFA, уроженец Кургана Максим Фадеев признался, что намеренно работал со слабыми артистами, чтобы получить от них благодарность. Своим откровением Фадеев поделился с ведущей проекта «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе.

«Почему я всегда брал артистов слабее, чем мог брать? Потому что мне казалось, что они в этом состоянии будут более благодарны», — рассказал продюсер в интервью. Фадеев отметил, что до этого ему не приходилось работать с по-настоящему творческими людьми, и признал, что это было его ошибкой.

Продюсер добавил, что решил кардинально поменять стратегию своего лейбла — он отказался работать с обычными артистами и теперь планирует сотрудничать только с «творцами». По словам Фадеева, в этом случае ему не придется договариваться с музыкантами и даже заключать контракты, потому что вместе с ними он будет заниматься творчеством.

Фадеев рассказал, что уже собрал команду «думающих людей», которые способны продюсировать себя сами и самостоятельно придумывать аранжировки для песен. Со своей стороны он готов помогать им «как мастер, который знает больше».

Ранее сайт «Дни.ру» передавал, что Фадеев прекратил сотрудничество со всеми артистами своего продюсерского центра. Тогда он заявил, что намерен полностью поменять работу своего лейбла. В начале декабря Фадеев представил новых артистов своего лейбла — ими стали участники бойз-бэнда INKI, напоминает «Федеральное агентство новостей».