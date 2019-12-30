В Зауралье мэр не понял, за что ему поставили «неуд»

Ивана Светличного удивило решение депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Целинной районной думы в Курганской области поставили главе района Ивану Светличному «неуд» за работу в 2019 году. При этом Светличный заявил, что не знает, чем обоснована такая оценка.

Неудовлетворительно оценили работу главы девять из 15 депутатов. «Они не озвучили, по каким критериям оценивалась работа главы. Не аргументировали, в чем недоработка администрации района. Проголосовали, не мотивируя ни одним словом», — рассказал Светличный «URA.RU». Кто именно из депутатов недоволен его работой, он не знает, так как решение принималось тайным голосованием.

Вопрос о причинах «неуда» Светличный переадресовал председателю районной думы Алексею Бажитову, который, по словам главы района, был инициатором голосования. Бажитов подтвердил «URA.RU» оценку, но отказался от комментариев, сославшись на занятость. Пообщаться на эту тему он предложил после новогодних праздников.

Светличный рассказал, что, если в следующем году депутаты снова поставят ему «неуд», они смогут инициировать его отставку. Ранее «URA.RU» сообщало, что в июне после «неуда» от депутатов ушел в отставку глава Катайского района Юрий Малышев. Это решение стоило должности и председателю районной думы Сергею Нетесову.

В сентябре областное правительство раскритиковало работу руководства Целинного района, которое затянуло наведение порядка в муниципалитете несмотря на своевременно выделенные деньги. Светличный тогда сообщал «URA.RU», что после этого его заместитель по строительству и ЖКХ Виктор Мартынов ушел в отставку.