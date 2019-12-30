Ямальский депутат предложил поставлять Москве снег с Крайнего Севера

Депутат Заксобрания ЯНАО Иван Вершинин предложил поставлять снег из округа в Москву. Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Предлагаю начать поставлять в Москву ямальский… снег. А что? Железнодорожная ветка до Лабытнанги есть. Нагружаем вагоны чистым новогодним ямальским снегом — и отправляем для хознужд московской мэрии», — написал в своем посте Вершинин. Депутат также поинтересовался у своих подписчиков, что могут предложить москвичи ямальцам в качестве бартера.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» парламентарий пояснил, что предложение было шуточным. «На самом деле, если серьезно, был недавно в Москве, настроение там, конечно, не новогоднее. Слякоть. Вообще нет снега», — отметил парламентарий.
В Москве в декабре установилась теплая погода, и в городе практически нет снега. Столбики термометров в столице в новогоднюю ночь, по прогнозам синоптиков, могут подняться до 6 градусов тепла. Из-за этого руководство парка «Зарядье» приняло решение завезти снег, чтобы воссоздать новогоднее настроение для посетителей ярмарки «Снегопад», которая проходит в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Также снег привезли и на Тверскую улицу.