Челябинский губернатор отправил ревизоров в структуру бывшего заместителя

Предыдущая ревизия закончилась громким уголовным делом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аудиторы региональной Контрольно-счетной палаты (КСП) с 30 декабря начали ревизию в минэкономразвития Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера. Соответствующие мероприятия появились в плане работы ведомства.

«С 30 декабря Контрольно-счетная палата в соответствии с годовым планом работы на 2019 год приступила к проведению контрольного мероприятия „Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств областного бюджета, а также соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности области, в минэкономразвития Челябинской области и подведомственных организациях“», — сообщили «URA.RU» в палате. От дальнейших комментариев в ведомстве воздержались.

Вице-губернатор Егор Ковальчук, курирующий министерство, сообщил «URA.RU», что просил губернатора о проверке ведомства еще летом. «По поручению главы области мероприятие поставили в план КСП», — заявил он. Также, по данным «URA.RU», началась внеплановая выездная налоговая проверка областного Агентства инвестиционного развития (АИР).

Ревизия, проведенная КСП в минэкономразвития по итогам 2017 года, закончилась уголовным делом о хищениях с российско-казахстанского форума, на который приезжали президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Одним из его фигурантов является бывший первый замминистра Антон Бахаев. Предыдущий куратор ведомства — вице-губернатор Руслан Гаттаров — ушел в отставку. Министр Сергей Смольников также потерял свой пост.