Названа дата рассмотрения дела о хищениях на международном форуме в Челябинске

ФСБ задержала Антона Бахаева летом 2018 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Подчиненные челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова обвиняются в хищениях

Владелец рекламной фирмы «Элефант» Михаил Смирнов и бывший первый замминистра экономики Челябинской области Антон Бахаев завершили знакомство с уголовным делом о хищениях с международного форума «Россия — Казахстан». Об этом сообщил «URA.RU» адвокат рекламиста Роман Абрамовский. Рассмотрение дела в суде начнется в начале 2020 года.

«Знакомство с делом завершено. Со слов следователя, в январе его передадут для утверждения обвинения в прокуратуру, а затем в суд», — пояснил юрист.

Антон Бахаев был задержан ФСБ в июле 2018 года. По версии следствия, чиновник через структуры Смирнова вывел миллионы рублей при проведении экономического форума с участием российского лидера Владимира Путина и главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. Мероприятие прошло в ноябре 2017 года, его курировал ушедший в отставку вице-губернатор Руслан Гаттаров. Часть денег Смирнов якобы передал Бахаеву, и теперь рекламисту предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (мошенничество и дача взятки).

В процессе расследования оба фигуранта неоднократно подавали апелляции в Челябинский облсуд. Жалобы Бахаева были отклонены, защите Смирнова удалось добиться определенных послаблений.