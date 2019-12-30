Губернатор Прикамья может быть причастен к хищению денег со счетов скандального фонда

Следователи рассматривают версию причастности главы Прикамья к истории с хищением средств благотворительного фонда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

К истории с хищением денег со счетов благотворительного фонда «Содействие — XXI век» могут быть причастны первые лица Пермского края. Как сообщает сайт 59.ру, следователи регионального УФСБ допрашивают свидетелей. В ходе оперативных мероприятий, которые велись в течение полутора лет, проверялись также телефонные переговоры и SMS-сообщения.

«Изъятые бумаги „черной“ бухгалтерии, прослушка телефонных переговоров, исследование SMS и другие улики могут указывать на причастность к истории губернатора Пермского края Максима Решетникова и его супруги», — пишет 59.ру со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Подозреваемых и обвиняемых по данному уголовному делу нет, но следствие может заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с директором фонда Еленой Найдановой. Сейчас она проходит по делу в качестве свидетеля. Именно Найданова, как сообщается, вела учет о движении денежных средств фонда.

Проверяется и роль зампреда краевого правительства Елены Лопаевой, поскольку некоторые из допрошенных свидетелей якобы дали признательные показания об участии в обналичивании средств фонда. В пресс-службе УФСБ по Пермскому краю на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили. В пресс-службе главы региона данную информацию оставили без комментариев.

По данным картотеки СБИС, ежегодные обороты фонда «Содействие — XXI век» составляют сотни миллионов рублей. Например, в 2018 году на его расчетный счет поступило свыше 1,5 млрд рублей, при этом израсходовано 1,6 млрд рублей. Источник поступления средств в фонд неизвестен. Ранее внеплановую проверку фонда провело пермское представительство минюста РФ, однако о ее результатах не сообщается.