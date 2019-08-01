Минюст внепланово проверяет пермский благотворительный фонд «Содействие — XXI век» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Министерство юстиции России проверяет деятельность пермского благотворительного фонда «Содействие — XXI век», сообщили «URA.RU» в пресс-службе Минюста. Именно этот фонд выступил главным спонсором строительства на эспланаде нового фонтана, где регулярно травмируются дети.

«В настоящее время в отношении фонда проводится внеплановая документарная проверка, которая еще не завершена», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерства юстиции РФ. В прошлом году фонд также подвергся внеплановой проверке, но тогда его деятельность признали соответствующей уставным целям.

При этом в Минюсте не уточнили, где конкретно хранится документация фонда. По адресу его регистрации находится Пермский краевой центр по охране памятников, в регистрационных документах в качестве контактного указан телефон приемной этого центра. При этом фактически фонд там не находится. Корреспонденту «URA.RU» сообщили, что у них есть только почтовый ящик «Содействия», который без опознавательных знаков висит у входа в центр.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что главный спонсор строительства травмоопасного фонтана не публикует обязательные отчеты о своих доходах и расходах.