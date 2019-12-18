Власти Ямала помогут тысяче семей уехать из округа

Власти Ямала увеличат в три раза число жилищных сертификатов для переселения ямальцев на юг Тюменской области в 2020 году. Поручение правительству округа передал глава Ямала Дмитрий Артюхов.
С предложением увеличить количество сертификатов за счет финансирования из программы «Сотрудничество» к главе округа обратился секретарь реготделения «Единой России» Алексей Ситников. Он отметил, что жилищный вопрос является одним из основных проблем, с которой приходят ямальцы в общественные приемные партии. Новая мера позволит сократить время ожидания на переселение для северян и с ее помощью смогут улучшить свои жилищные условия 1200 семей, выезжающих с Ямала в населенные пункты юга Тюменской области. До этого планировалось, что в следующем году переселят примерно 400 семей.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил ямальцам, что принял решение расселить миллион квадратных метров аварийного жилья в округе. До 2025 года переехать в новые квартиры смогут около 38,5 тысяч семей.