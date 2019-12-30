В федеральной продуктовой сети в Екатеринбурге перестал работать безнал

В «Магнитах» Екатеринбурга сломалась система безналичного расчета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во всех магазинах сети «Магнит» и «Магнит Косметик» перестал работать безналичный расчет. Об этом сообщает читатель «URA.RU» Сергей.

«Пришел в „Магнит“ по адресу Щорса, 105. Взял две тележки продуктов, а на кассе сказали, что безнал не работает. Сотрудник магазина подчеркнул, что сбой в системе произошел во всех магазинах Екатеринбурга», — рассказал «URA.RU» Сергей.

Аналогичный случай произошел в Надыме. «Кто в курсе, почему в сетевиках не работают терминалы, в „Магните“ сказали, что это по всему городу, принимают оплату только наличкой», — пожаловался один из пользователей «ВКонтакте».

Позднее в пресс-службе «Магнита» «URA.RU» проинформировали, что система безналичного расчета работает в штатном режиме. «Все восстановлено. Проблема устранена», — пояснила представитель компании. В «Магните» затруднились ответить, что стало причиной сбоя.