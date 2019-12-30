Россиянам пообещали аномально теплый январь

В январе в большей части России ожидается теплая погода. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит, ожидается теплая аномалия», — рассказал Вильфанд РИА «Новости». При этом, температура ниже нормы ожидается в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке, пишет RT. По словам Вильфанда, 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России, отмечает «Национальная служба новостей».
Ранее «URA.RU» писало, что россиян предупредили об опасности аномально теплой зимы. По словам врача-кардиолога Натальи Насибуллиной, температурные аномалии зимой в первую очередь отражаются на больных астмой, гипертонией, аллергиках и тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Она также дала ряд простых рекомендаций, как справиться с недугами в период теплой зимы с повышенной влажностью.