Россиянам пообещали аномально теплый январь

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Виды Екатеринбурга, зима, теплая одежда, холод, холодная погода
На Россию надвигается теплая погодаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В январе в большей части России ожидается теплая погода. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит, ожидается теплая аномалия», — рассказал Вильфанд РИА «Новости». При этом, температура ниже нормы ожидается в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке, пишет RT. По словам Вильфанда, 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России, отмечает «Национальная служба новостей».

Ранее «URA.RU» писало, что россиян предупредили об опасности аномально теплой зимы. По словам врача-кардиолога Натальи Насибуллиной, температурные аномалии зимой в первую очередь отражаются на больных астмой, гипертонией, аллергиках и тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Она также дала ряд простых рекомендаций, как справиться с недугами в период теплой зимы с повышенной влажностью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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