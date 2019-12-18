18 декабря 2019

Врач предупредила об опасности аномально теплой зимы для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области с главами муниципалитетов. Екатеринбург, усталость, головная боль
Снижение атмосферного давления часто приводит к головным болямФото: Александр Мамаев © URA.RU

Температурные аномалии зимой в первую очередь отражаются на больных астмой, гипертонией, аллергиках и тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила врач-кардиолог Наталья Насибуллина, дав ряд простых рекомендаций, как справиться с недугами в период тёплой зимы с повышенной влажностью.

По словам врача, во время снижения атмосферного давления многие люди, имеющие заболевания, начинают страдать от отдышки, появляются мигрени. У страдающих от аллергии снижается уровень лейкоцитов в крови, что способствует возникновению аллергической реакции и инфекционным осложнениям, пишет «Вечерняя Москва».

Магнитные бури приводят к сбоям в работе гипофиза, отвечающего за функционирование всех желез внутренней секреции. Из-за этого происходят изменения в обмене веществ, сбиваются биоритмы и в итоге многие начинают чувствовать хроническую усталость.

Для снижения негативных факторов кардиолог советует соблюдать режим сна и питания, проводить на свежем воздухе больше времени и закаляться. «Но без фанатизма. Не надо обливаться в мороз холодной водой, все должно проходить в комфортных условиях», — отметила Насибуллина.

Как ранее писало «URA.RU», россиянам пообещали «пушкинскую» зиму. Синоптики спрогнозировали теплую погоду. Так, в Москве показатели варьируются в пределах от -2 до +2 градусов, включая ночное время.

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