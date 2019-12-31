Иван Охлобыстин выступил за вооруженное сопротивление закону о домашнем насилии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер и многодетный отец Иван Охлобыстин высказался против принятия в России закона о домашнем насилии, увидев в нем угрозу своим правам как многодетного отца и пригрозив защищать своих детей с оружием в руках.

«Вот подумайте, я — отец семейства, член Союза охотников. Проходящий мимо сосед увидит, что я деру за ухо сына за то, что он поджег штору и мы могли сгореть, и напишет куда-то стукачам-сексотам. Я знаю, что [по закону о домашнем насилии] мне 30 дней нельзя будет с сыном видеться, а потом мне создадут максимально неблагоприятные условия для того, чтобы я мог отстаивать свои права. Что я сделаю? Скорее всего, пойду в оружейную. Все остальные доводы кончатся, я буду молиться неистово, но памятуя о том, что Бог всепрощает, все равно заряжу свою двустволку, и буду ждать судебных приставов», — заявил он в эфире подконтрольного Русской православной церкви телеканала «Спас», призвав россиян совместно выступить против резонансного законопроекта.

Ранее в Свердловской области прошли молебны против принятия закона о домашнем насилии. Некоторые уральские мужчины считают, что он является «вредным», а его принятие приведет к вторжению посторонних в дела семей. До этого против закона о домашнем насилии выступают не только рядовые уральцы, но и депутаты Госдумы РФ от Свердловской и Курганской областей Максим Иванов и Александр Ильтяков.

Не так давно Совет Федерации опубликовал проект закона о профилактике домашнего насилия, который направлен на создание более эффективного механизма защиты прав личности. Позже РПЦ (и лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл) выступила против принятия закона, посчитав, что он может ущемить граждан в их правах и уничтожит семейные ценности. Ожидается, что Госдума и Совфед рассмотрят нашумевший законопроект в следующем году.