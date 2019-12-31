Иосиф Пригожин считает, что у артиста нет возраста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на негатив в адрес артистов, которые уже много лет выступают на сцене. Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что им стоит прекратить выступления, пока они находятся в лучшей форме. При этом Соседов упомянул народную артистку СССР Аллу Пугачеву, которая, по словам критика, «еле дышит».

Пригожин рассказал, что не согласен с мнением тех, кто пытается обесценить настоящих певцов. «Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому», — отметил продюсер в интервью деловому изданию «ВЗГЛЯД». Пригожин добавил, что у артиста нет возраста, поэтому он может покинуть сцену тогда, когда сочтет это нужным.

Также Пригожин ответил на слова исполнителя Прохора Шаляпина, который считает, что время известных артистов ушло и теперь они только «уродуют российскую эстраду». Продюсер подчеркнул, что певцу необходимо «сделать хоть что-то в этой жизни», чтобы иметь право критиковать Пугачеву.

Ранее критик Соседов поддержал решение Пугачевой отказаться от выступления на «голубом огоньке», передает телеканал «Царьград». По его мнению, народной артистке уже неприлично выходить на сцену в ее «немощном виде». Также он назвал отвратительным современный репертуар певицы.