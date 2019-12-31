Емельяненко раскрыл, по каким правилам пройдет его бой с Кадыровым

Бой с Рамзаном Кадыровым будет идти по правилам бокса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бой между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко пройдет по правилам бокса. Об этом заявил сам Емельяненко.

«Я думаю, что лучше с Рамзаном выступать по правилам бокса — это ограниченный вид спорта», — рассказал «Пятому каналу» Александр Емельяненко.

Боец заявил, что в его тренировках перед поединком с главой Чечни ничего не изменится, потому что он ко всем спортсменам относится одинаково и включает в подготовку все виды спорта. При этом Емельяненко подчеркнул, что Кадыров находится «в хорошей форме» и готов к бою, целью которого, как утверждает спортсмен, является «популяризация спорта».

Ранее Кадыров вызвал Емельяненко на бой, опубликовав видеообращение к бойцу. После этого спортсмен заявил, что готов поучаствовать в поединке с главой Чечни. Емельяненко надеется на уверенную победу над политиком, в то время как Кадыров рассчитывает нокаутировать бойца «первым же ударом».