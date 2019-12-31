В Екатеринбурге экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»

Причиной аварийной посадки могут быть неполадки в двигателе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово ожидается вынужденная посадка самолета А-320. Борт SVR 0699 авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Новосибирска в Москву, должен приземлиться в 10:37 по местному времени. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стали неисправности в двигателе, сообщает источник «URA.RU». На борту 110 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Самолет совершает вынужденную посадку. Во время полета на борту сработали индикаторы неисправности, поэтому пилоты приняли решение посадить самолет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Рейс U6-099 Новосибирск — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда», — сообщил «URA.RU» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских.