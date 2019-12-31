Почтить память погибших вместе с губернатором приехали его жена Ирина Текслер и глава Магнитогорска Сергей Бердников Фото: Илья Московец © URA.RU

Через год после событий в Магнитогорске, где, по официальным данным следствия, в одном из домов произошел взрыв бытового газа, к месту трагедии прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона вместе с супругой Ириной Текслер и главой города Сергеем Бердниковым почтили память погибших.

Как и год назад, в день трагедии в Магнитогорске стояла морозная погода с ветром. В память о погибших на территории Вознесенского храма установили поклонный крест. Неподалеку от него разместили баннер с надписью «31.12.2018» — к нему подходили люди, чтобы положить цветы или игрушки.

Ближе к 10 часам к храму подъехал Текслер. Также там присутствовал имам местной мечети Амухтахиб Рашид Латыпов. Они возложили цветы и направились в храм на панихиду.

Позже все переместились к скверу на месте разрушенных седьмого и восьмого подъезда дома на улице Карла Маркса, 164, где произошел взрыв. Ранее здесь возникли два стихийных мемориала, к которым люди продолжают нести цветы. Некоторое время спустя к месту трагедии приехал и глава региона. Это уже четвертый его приезд в Магнитогорск к месту трагедии — до этого губернатор посещал город в марте, апреле и через полгода после трагедии.

Взявшись за руки, Текслер и его супруга некоторое время в молчании ходили по скверу. Очевидцы были удивлены этим — ранее им не приходилось видеть местных чиновников, которые бы публично демонстрировали свою связь с близкими людьми.

«Очень красиво», — заметила Ирина Текслер, глядя на расписанные художниками стены двух домов, которые разъединил взрыв.

Глава города отчитался губернатору о том, что местные власти успели сделать в сквере за лето. С горожанами представители власти общаться не стали — в скорбной атмосфере любые разговоры казались излишними. Вскоре после этого Текслер, его супруга и Бердников покинули место трагедии.

Мощный взрыв прогремел в Магнитогорске в шесть утра 31 декабря 2018 года. Обрушился седьмой, а затем и восьмой подъезды 12-подъездной десятиэтажки на улице Карла Маркса, 164. Под завалами погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

В память о погибших в результате взрыва 31 декабря 2018 года установили поклонный крест Фото: Илья Московец © URA.RU

Рядом с поклонным крестом возник стихийный мемориал Фото: Илья Московец © URA.RU

В Вознесенском храме провели траурное богослужение по погибшим Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава города Сергей Бердников отчитался перед губернатором о проделанной работе в сквере Фото: Илья Московец © URA.RU