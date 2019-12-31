Россия вернула сотни тысяч незаконно проданных интернет-адресов

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Российские IP-адреса были возвращены чешской компаниейФото: pixabay.com

Порядка полумиллиона IP-адресов вернулись под контроль России. Ранее их незаконно передали чешской компании по цене ниже рыночной.

«Пул дефицитных IPv4-адресов (четвертая версия интернет протокола, она направляет большую часть интернет-трафика — прим. ред.), ранее переданных российской Автономной некоммерческой организацией (АНО) „Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей“ (АНО „РосНИИРОС“) чешской компании Reliable Communications, возвращен РосНИИРОС», — сообщает D-Russia.ru. Российская организация предложила клиентам, не оформившим расторжение договора с «РосНИИРОС», продолжить сотрудничество. Клиенты, расторгнувшие договор, но желающие продолжать использование адресов «РосНИИРОС», смогут подписать новые договоры в ближайшее время.

В апреле 2019 года российская организация потеряла почти полмиллиона адресов IPv4 на сумму примерно 600 млн рублей. Однако известно об этом стало только в ноябре, когда институты РАН должны были подписать договоры об аренде IP-адресов. Выяснилось, что адреса принадлежат чешской компании Reliable Communications. Институты обратились за помощью в администрацию президента России и другие ведомства. В итоге было возбуждено уголовное дело в отношении Евгения Антипова и Алексея Шкиттина, которые подписали договор о передаче адресов от имени «РосНИИРОС» и Reliable Communications.

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© Служба новостей «URA.RU»
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