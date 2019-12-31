Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин скептически относится к восторгу некоторых россиян от деятельности гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца компании Blue Origin Джеффа Безоса. Своим мнением он поделился в интервью «России-24».
«Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу вот этого ребячьего восторга этих сект „свидетелей илоновых“», — заявил Рогозин. Такие люди, по его словам, преувеличивают или описывают работу Маска в ущерб оценке российских компаний.
При этом собеседник телеканала подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности Маска и Безоса. Говоря о том, что они устраивают шоу из каждого запуска ракет, Рогозин отметил, что «Роскосмосу» то же бы не помешало так делать, но ему этим заниматься некогда, поскольку пусковая кампания и сам пуск — это «колоссальное напряжение». В то же время, если кто-то захочет так же ярко освещать эти события, глава компании будет не против.