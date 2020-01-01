В ПФР назвали размер прибавки к пенсии с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. При этом отмечается, что у всех россиян прибавка зависит от размера пенсии. Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда России.
«У каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии», — объясняется на портале ПФР. В результате индексации страховая пенсия неработающих пенсионеров увеличится как минимум на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достигнет 16,5 тысячи рублей, передает RT.
Согласно таблице, опубликованной на сайте Пенсионного фонда РФ, если россиянин получает страховую пенсию размером семь тысяч рублей, то после индексации она вырастет на 462 рубля. А если величина пенсии составляет 26 тысяч рублей, то в результате индексации получателю будет дополнительно начисляться 1716 рублей.
По данным ПФР, в России проиндексируют пенсии 32 млн неработающих пенсионеров. Индексация также коснется тех, кто уйдет с работы в 2020 году. Прибавки к пенсиям гарантированы даже в том случае, если пенсионер получает социальные доплаты. Изначально доходы россиян доводятся до прожиточного минимума, а после к полученной сумме по итогам индексации осуществляется прибавка.