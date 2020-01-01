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В Тюмени фейерверк улетел в толпу. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний залп фейерверка попал в зрителейФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Тюмени во время запуска фейерверков в новогоднюю ночь один из зарядов выстрелил в находившихся рядом людей. О произошедшем сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали очевидцы, фейерверки запускали в новогоднюю ночь после полуночи. «В один момент фейерверк упал и выстрелил в стоящую толпу», — говорится в сообщении. По данным местных жителей, обошлось без пострадавших.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области «URA.RU» сообщили, что данных о таком происшествии и пострадавших в нем не поступало.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в новогоднюю ночь в неизвестные закинули петарду в окно жилого дома в Пермском крае. По данному факту полиция проводит проверку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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