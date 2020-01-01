Последний залп фейерверка попал в зрителей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Тюмени во время запуска фейерверков в новогоднюю ночь один из зарядов выстрелил в находившихся рядом людей. О произошедшем сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали очевидцы, фейерверки запускали в новогоднюю ночь после полуночи. «В один момент фейерверк упал и выстрелил в стоящую толпу», — говорится в сообщении. По данным местных жителей, обошлось без пострадавших.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области «URA.RU» сообщили, что данных о таком происшествии и пострадавших в нем не поступало.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в новогоднюю ночь в неизвестные закинули петарду в окно жилого дома в Пермском крае. По данному факту полиция проводит проверку.