01 января 2020

Уральские звезды показали, где встречали Новый год

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Судебный процесс в отношении ресторатора Евгения Кексина в Ленинском районном суде. Екатеринбург, кексин евгений
Ресторатор Евгений Кексин отмечал Новый год в БарселонеФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уральские спортсмены и представители шоу-бизнеса встречали Новый год в Испании, ОАЭ, Латвии, Саудовской Аравии или в России. Такой вывод можно сделать на основе их постов в Instagram.

Так, уральский ресторатор Евгений Кексин отметил праздник в испанской Барселоне. «Это был самый трезвый Новый Год! Последний трезвый был в девятом классе», — написал он в Instagram.

Футболист екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк перед праздником отправился с семьей на Мальдивы. Сам Новый год спортсмен отметил в Дубае.

Уральский гонщик Сергей Карякин встретил 2020 год в Саудовской Аравии. Уже 5 января спортсмен вместе с командой примет участие в гонке «Дакар», которая пройдет в этой стране.

Победительница российского конкурса красоты, фотомодель из Челябинской области София Никитчук встретила Новый год в компании родителей. Девушка отметила праздник в «Крокус Сити Холле» в Москве.

Актер юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев отмечал праздник в Юрмале. Артист поделился в Instagram выступлением латвийской группы Brainstorm, а также видеозаписью салюта.

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