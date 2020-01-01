Уральские звезды показали, где встречали Новый год

Уральские спортсмены и представители шоу-бизнеса встречали Новый год в Испании, ОАЭ, Латвии, Саудовской Аравии или в России. Такой вывод можно сделать на основе их постов в Instagram.
Так, уральский ресторатор Евгений Кексин отметил праздник в испанской Барселоне. «Это был самый трезвый Новый Год! Последний трезвый был в девятом классе», — написал он в Instagram.
Футболист екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк перед праздником отправился с семьей на Мальдивы. Сам Новый год спортсмен отметил в Дубае.
Уральский гонщик Сергей Карякин встретил 2020 год в Саудовской Аравии. Уже 5 января спортсмен вместе с командой примет участие в гонке «Дакар», которая пройдет в этой стране.
Победительница российского конкурса красоты, фотомодель из Челябинской области София Никитчук встретила Новый год в компании родителей. Девушка отметила праздник в «Крокус Сити Холле» в Москве.
Актер юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев отмечал праздник в Юрмале. Артист поделился в Instagram выступлением латвийской группы Brainstorm, а также видеозаписью салюта.