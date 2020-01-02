«Единая Россия» приостановила членство кировского депутата после убийства собак

Руководство кировского отделения «Единой России» приостановила членство в партии депутата регионального Законодательного собрания Вячеслава Ягдарова, которого обвинили в расстреле двух собак. В партии сообщили, что поддерживают объективное расследование инцидента. Об этом журналистам сообщил руководитель отделения Игорь Васильев.
«Партия, со своей стороны, поддерживает объективное расследование случившегося и в соответствии с уставом партии приостановила членство Вячеслава Ягдарова в „Единой России“», — приводит ТАСС слова Васильева, который также добавил, что членство депутата приостановлено до решения суда или правоохранительных органов.
Ранее, как напоминает RT, стало известно, что в отношении Ягдарова возбуждено уголовное дело по статьям «жестокое обращение с животными» и «умышленное уничтожение чужого имущества». По версии следствия, 29 декабря парламентарий застрелил из охотничьего ружья двух собак местного жителя.