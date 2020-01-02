Собчак раскритиковала оппозиционеров, которые не радовались подвигу летчика Юсупова

Ксения Собчак сравнила подвиг уральского пилота с праздником 9 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Телеведущая Ксения Собчак осудила общественных деятелей, которые не порадовались подвигу пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова, посадившего самолет в кукурузном поле и, тем самым, спасшего 233 человека. Об этом журналистка заявила в новогоднем выпуске на youtube-канале «Осторожно, Собчак!».

«Мне кажется очень странным, что, если тебе не нравится то, что происходит в России с точки зрения политики… Почему у нас настолько раздроблено общество, что оно начинает это примеривать на любую повестку? Вот момент, когда вся страна может, как вокруг праздника 9 мая, объединиться и сказать: „Мы все считаем, что этот человек [Дамир Юсупов] классный, он герой“. Я обратила внимание, что часть людей — и политиков, и оппозиционеров, либо промолчала, либо присоединилась к этому гораздо позже, либо вообще не обсуждала», — высказалась Собчак.

По словам телеведущей, освобождение журналиста Ивана Голунова вызвало больше радости, чем подвиг уральского летчика. Как отмечает Собчак, такое равнодушие к данному событию может быть вызвано тем, что оно широко освещалось федеральными каналами, поэтому представители оппозиции предпочли об этом умолчать.

В августе самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, через несколько минут после взлета совершил аварийную посадку в кукурузном поле. У судна загорелись двигатели из-за того, что в них попали птицы. На борту самолета находились 233 пассажира, все они были спасены. По указу президента РФ Владимира Путина, командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России. Пятерых бортпроводников наградили орденами Мужества.