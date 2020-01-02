01 января 2020

МВД перечислило любимые места карманников

© Служба новостей «URA.RU»
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За 11 месяцев 2019 года в России раскрыто более 5 тысяч карманных кражФото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинская и Свердловская область вошли в список регионов, где россияне чаще всего становятся жертвами карманников. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Наибольшее количество карманных краж зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях», — пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД. Отмечается, что чаще всего такие преступления совершают в местах скопления людей, например, в транспорте, торговых центрах, спортивных объектах и рынках.

Также правоохранительные органы сообщили, что в России январе—ноябре 2019 года возбуждено свыше 34 тысяч уголовных дел по фактам карманных краж, из них раскрыто более 5 тысяч.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о новом виде мошенничества. Злоумышленники отправляют по почте постановления о назначении административного штрафа с реквизитами своих карт, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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