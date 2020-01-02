МВД перечислило любимые места карманников

Челябинская и Свердловская область вошли в список регионов, где россияне чаще всего становятся жертвами карманников. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
«Наибольшее количество карманных краж зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях», — пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД. Отмечается, что чаще всего такие преступления совершают в местах скопления людей, например, в транспорте, торговых центрах, спортивных объектах и рынках.
Также правоохранительные органы сообщили, что в России январе—ноябре 2019 года возбуждено свыше 34 тысяч уголовных дел по фактам карманных краж, из них раскрыто более 5 тысяч.
Ранее Роспотребнадзор рассказал о новом виде мошенничества. Злоумышленники отправляют по почте постановления о назначении административного штрафа с реквизитами своих карт, передает агентство Nation News.