Ушел из жизни курганский конструктор боевых машин пехоты

Благонравов сконструировал БМП-2 и БМП-3 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане ушел из жизни конструктор бронетехники и заслуженный деятель науки и техники РФ Александр Благонравов. Под его руководством была принята на вооружение и поставлена на серийное производство боевая машина пехоты БМП-2 и БМП-3.

«Александру Благонравову было 86 лет», — пишет агентство Regnum. В последнее время он преподавал в Курганском государственном университете. Благонравов также не переставал уделять время конструкторской деятельности и готовился показать миру новую коробку передач для боевой техники.

Конструктор родился в Москве в 1933 году. Он окончил инженерный факультет Военной академии бронетанковых войск. В 1974 году Благонравов был назначен главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения, находившегося в структуре Курганского машиностроительного завода. Именно в Зауралье под его руководством были выпущены БМП-2 и БМП-3.