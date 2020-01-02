Ушел из жизни курганский конструктор боевых машин пехоты

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Тактико-специальное учение «Арсенал - 2018» на территории Карабашского городского округа Челябинской области, бмп, военные учения, учения спецслужб
Благонравов сконструировал БМП-2 и БМП-3Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане ушел из жизни конструктор бронетехники и заслуженный деятель науки и техники РФ Александр Благонравов. Под его руководством была принята на вооружение и поставлена на серийное производство боевая машина пехоты БМП-2 и БМП-3.

«Александру Благонравову было 86 лет», — пишет агентство Regnum. В последнее время он преподавал в Курганском государственном университете. Благонравов также не переставал уделять время конструкторской деятельности и готовился показать миру новую коробку передач для боевой техники.

Конструктор родился в Москве в 1933 году. Он окончил инженерный факультет Военной академии бронетанковых войск. В 1974 году Благонравов был назначен главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения, находившегося в структуре Курганского машиностроительного завода. Именно в Зауралье под его руководством были выпущены БМП-2 и БМП-3.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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